Lanxess recruta estudantes para programa de estágio

Em busca de novos talentos para compor seu time, a Lanxess está recrutando estudantes para seu programa de estágio 2023. As chances disponibilizadas pela empresa química são para atuação na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de Engenharia Química ou Química (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), com conhecimento na língua inglesa e disponibilidade para estagiar por dois anos na região. É importante reforçar, ainda, que a empresa acredita na diversidade e sustentabilidade, valorizando as habilidades e talentos de seus colaboradores, independente de suas características pessoais.

O programa, que tem como foco a capacitação e desenvolvimento dos estagiários, prevê um treinamento de habilidades comportamentais e técnicas e a criação de um projeto próprio durante o primeiro ano. Ainda, cabe ressaltar que o estagiário vai estar sempre acompanhado, recebendo feedbacks, em todo o programa.

A empresa oferece uma bolsa auxílio no valor de R$ 2.440, além de outros benefícios, como vale transporte ou ônibus fretado, acesso ao refeitório da empresa, seguro de vida através do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) e assistência médica e odontológica.

Como se candidatar

Os estudantes interessados na oportunidade têm até o dia 8 de dezembro para se inscrever na página do programa e participar do processo seletivo. Clique aqui para acessar e se candidatar.

A seleção, aliás, começa logo após a inscrição, quando os estudantes precisam responder a um questionário online. Caso sejam aprovados nessa etapa, a empresa entrará em contato e o candidato vai participar de uma dinâmica online seguida de entrevistas com os gestores da Lanxess. O programa de estágio tem início em fevereiro de 2023.

Sobre a empresa

Criada em 2004 com uma reorganização das referidas áreas de atividade no âmbito do grupo Bayer AG, a Lanxess é uma empresa química alemã com atuação em 33 países, incluindo o Brasil.