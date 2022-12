Larissa Manoela e André Frambach estão noivos: ‘Pra vida toda’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Larissa Manoela e André Frambach estão oficialmente noivos. O casal fez o anúncio oficial neste domingo (18), pelas redes sociais. O noivado aconteceu durante a viagem romântica dos atores em Fernando de Noronha.

“NOIVOS 🤍.A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Pra vida toda!”, escreveram na legenda.

Com uma galeria de fotos, o casal mostrou o momento intimista, que ocorreu no pôr do sol durante um passeio de lancha. Nos últimos dias, os rumores do noivado cresceram e Larissa já havia comentado sobre a possibilidade.

Na ocasião, a atriz disse que fica feliz com o apoio dos fãs pela felicidade dela e do, agora, noivo, e confirmou existir o desejo de ambas as partes.

“A galera torce tanto para ver a gente futuramente junto. É isso que também desejamos. É bom saber que a galera torce. Está nos planos, até porque temos uma família linda, muito bem estruturada”, ressaltou a atriz.

Os dois estão de férias desde o término das gravações das novelas que estavam atuando. Larissa foi protagonista em “Além da Ilusão”, enquanto André está no ar em “Cara e Coragem”.

Larissa e André se conheceram em 2019, durante as filmagens do filme “Modo Avião”, da Netflix, lançado em 2020. Entre affair, namoro, e separação, a dupla retomou o relacionamento em julho deste ano e não se desgrudaram mais.

