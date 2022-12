Larissa Manoela faz forte desabafo após morte de Reynaldo Boury

Foto: Reprodução/Instagram

A morte de Reynaldo Boury pegou os fãs, parentes e colegas de trabalho de surpresa neste domingo (25). O falecimento do profissional foi confirmado pelo neto, Guilherme Boury.

Uma das estrelas de tramas dirigidas pelo profissional no SBT, Larissa Manoela, prestou uma última homenagem cheia de emoção por meio das redes sociais.

Os dois trabalharam juntos em “Carrossel”, grande destaque da carreira de Larissa Manoela que a deu reconhecimento nacional, além de “Cúmplices de um Resgate” e “As Aventuras de Poliana”.

“Grande mestre! Meu diretor de 3 das novelas que fiz. Seu legado será mantido, seus ensinamentos levados adiante e toda sua genialidade guardada em minha memória porque só quem teve a honra de ser dirigida por Reynaldo Boury sabe o quanto ele realmente era genial. O “veinho” que deixava o set mais movimentado, que dizia que aprendia comigo, que eu era um fenômeno. A verdade é que ELE sempre foi tudo isso pra mim”, iniciou a atriz.

“O que me deu conselho, me protegia e rasgava elogios. O que me deu apoio, que me viu crescer como artista e que acreditou que o mundo era pequeno pra mim. A verdade é que aqui era minúsculo pro tamanho do seu talento! Hoje seu plano é muito maior. Obrigada por tanto, por todos os ensinamentos, palavras e mensagens de carinho. Te guardo em meu coração. Seguirei fazendo o que lá atrás você me aconselhou, porque você sempre teve razão. Descanse em paz seu Boury! Meus sentimentos a toda família”, completou o desabafo.

Além de Larissa Manoela, outros famosos também lamentaram a morte do profissional. “Nosso maravilhoso vô! O cara que me deu as maiores oportunidades! Muito triste! Meu coração está aí com vocês!”, escreveu o ator Pedro Lemos.

“Não acredito Gui. sinto muito! Ele era tão querido, tão especial. Não do acreditando. Que Deus esteja consolando vcs aí. Tô muito triste. Não consigo acreditar”, comentou Sophia Valverde, protagonista de “Poliana Moça”.

“Puxa… sinto muito Gui. Que Deus conforte o coração de todos vocês”, escreveu o ator mirim Gustavo Corasini. “Meus sentimentos, irmão”, comentou Fiuk para Guilherme Boury.

