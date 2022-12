LATAM abre vagas de EMPREGOS em todo o Brasil

Trabalhar na LATAM significa fazer parte de um time de múltiplas perspectivas, origens, habilidades, raças, culturas e nacionalidades, as diferenças são a sua fonte de inspiração. É um ambiente diversificado para profissionais empáticos que amam um desafio, se empenham em ser protagonistas de seus sonhos!

LATAM possui novas oportunidades de trabalho no país inteiro

A LATAM valoriza e promove a diversidade e a inclusão, incentivando pessoas de outras nacionalidades, com deficiência, de outras raças, LGBTQIA+, mulheres, entre outros a aproveitar todas as suas oportunidades pelo país. A segurança é um dos seus códigos de conduta, que norteia todas as nossas ações e é um valor que não pode ser comprometido. Sempre mantêm nossa equipe, clientes e fornecedores seguros, por isso a vacinação tornou-se um requisito interno obrigatório para todos os seus funcionários e, portanto, uma exigência de entrada.

É ofertado, além do salário vários benefícios como, vale transporte, assistência médica, vale refeição, assistência odontológica, vale alimentação, auxílio academia, seguro de vida, consignado, previdência privada, desconto em produtos e Participação nos Lucros ou Resultados veja todas as vagas disponíveis abaixo:

Aux. Técnico;

Despachante Operacional VOO;

Almoxarife;

Mecânico Manutenção Aeronaves Junior;

Agente Comercial Cargas;

Tec. Gse;

Aux. Técnico Aeronaves;

Mecânico Pleno;

Aux. Operações Cargas;

Ajudante Manutenção Aeronaves.

Como se candidatar

Quem possui interesse em qualquer uma das funções ofertadas pela companhia aérea LATAM precisa acessar o site 123 empregos, pois é por meio dele que é possível realizar a sua inscrição. Depois de clicar em candidatar-se, encontre o cargo desejado, leia as exigências e se o seu perfil for compatível faça o seu cadastro.

