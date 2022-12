Latino faz procedimento estético e fica irreconhecível; veja fotos

Foto: Reprodução / Instagram

Latino, de 49 anos de idade, está de visual novo. O cantor fez um procedimento estético no rosto de rejuvenescimento facial. O resultado deixou o artista quase irreconhecível.

O procedimento foi feito em uma clínica em São Paulo. Segundo o colunista Léo Dias, Latino fez preenchimento, e usou toxina botulínica e fios com técnica do “fox eyes” para abrir os olhos e elevar mais as sobrancelhas.

Veja o antes e depois:

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Esta semana, o assunto de procedimentos estéticos voltou à tona após Fernando Zor turbinar o bumbum e Eliezer recauchutar o rosto.

