Lavagem do Bonfim retorna às ruas de Salvador após dois anos

Foto: Joilson Cesar

Após dois anos sem a Lavagem do Bonfim reunir fiéis em Salvador, a festa em celebração ao Senhor do Bonfim retorna para as ruas da capital baiana. A informação foi confirmada durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (21).

A programação se inicia no dia 5 de janeiro e segue até o dia 14. O começo das comemorações ocorre na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, com o cortejo das imagens da imaculada e de Jesus Cristo no percurso de oito quilômetros.

Do Comércio, o cortejo segue pela Cidade Baixa até a Colina Sagrada, onde está localizada a basílica. Nesse trajeto, é comum que turistas se misturem aos fiéis e moradores da capital baiana.

Neste ano, com a celebração presencial, a Lavagem do Bonfim contará com novidades, como afirmou o Padre Edson Menezes, reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, durante coletiva.

“A novena acontecerá de 5 a 14 de janeiro, sempre às 19h, é animada pelo couro e orquestra da basílica com uma novidade. No momento em que se entoar a avemaria nós iremos trazer sempre um cantor, um grupo, um artista, que vai entoar o hino ao Senhor do Bonfim, o hino comemorativo da sua composição”, disse.

“As embarcações podem acompanhar, aquelas que quiserem, e nós iremos colocar duas lanchas com uma capacidade de aproximadamente 300 pessoas, iremos cobrar uma taxa, será servido um café e provavelmente em cada lancha será celebrada uma missa porque nós queremos dar a essa procissão marítima do translado da imagem uma característica muito espiritual”, completou.

