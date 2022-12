Lázaro Ramos e Taís Araújo curtem fim de ano na Bahia: ‘Afeto’

Foto: Reprodução / Instagram

Lázaro Ramos e Taís Araújo estão curtindo o final de ano na Bahia. O ator mostrou no Instagram nesta sexta-feira (30) um dos momentos do casal no estado. Em uma imagens, ele aparece sorridente ao lado da atriz de Cara e Coragem e de familiares. Em outra, os dois estão na praia.

“Mais cadinho de Bahia e afeto”, escreveu Lázaro. Os cliques agradaram aos seguidores do artista. “Que casal perfeito”, comentou uma. “Queria estar assim com o menino que eu gosto”, brincou outra. “Amo esse casal”, elogiou mais uma internauta.

No início de dezembro o casal estava em Nova York, curtindo um cenário bem diferente. Na ocasião, eles compartilharam um vídeo dando um beijão nas ruas da cidade americana. “Isso não é um tbt. ‘Tá’ rolando agora. Rsrsrs. ‘Beijin’ gostoso em sua timeline. Boa maneira de comemorar o filme por aqui, não é?”, escreveram os artistas.

