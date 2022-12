Lei de Informática: benefícios, critérios e vantagens

Segundo informações da Embrapa, para ter acesso aos benefícios, as empresas devem comprovar o cumprimento de um plano de produção local de partes do seu produto, atendendo a um Processo Produto básico (PPB);

Ter realizado investimento em atividades de PD&I de no mínimo 4% do faturamento bruto dos produtos no mercado interno decorrente da comercialização de bens de TIC em atividades de PD&I, e;