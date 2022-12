Leilão dos CORREIOS: Veja como participar e quais são os itens

Atualmente, está acontecendo o Leilão dos Correios, que leiloará o total de 18 carros. O evento ocorrerá 100% online e, por esse motivo, tanto pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas de todo o país poderão participar.

Primeiramente, é importante destacar que o Leilão é referente aos Correios do município de Rio Branco, capital do Acre.

Como participar do leilão?

A princípio, para participar do leilão, é necessário que o interessado realize um cadastro prévio nas agências do Banco do Brasil. De acordo com a empresa, essa medida é obrigatória, pois só dessa forma o participante pode receber uma chave de identificação, além de uma senha pessoal.

Após o primeiro passo, o interessado poderá ter acesso ao sistema por meio da página de compras eletrônicas dos Correios. É importante destacar que também será necessário acessar diretamente o site das licitações. Para obter mais informações, basta acessar o site da licitação nº 973503.

De acordo com informações dos Correios, os participantes que tiverem interesse em visitar os bens que estão sendo leiloados poderão fazer uma breve visita para conferir o estado de conservação de todos os bens.

O interessado deve comparecer no endereço Via Verde, nº 2434, bairro Amapá, dentro do horário estabelecido, que é das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.

As propostas serão recebidas a partir do dia 20 deste mês, às 06h.

Caixa promove leilão com mais de 200 imóveis com desconto

A Caixa Econômica Federal iniciou na última segunda-feira (5), o leilão com mais de 200 imóveis espalhados em todo o país. O evento está acontecendo em parceria com a Kronberg Leilões. Estão recebendo lances: casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais.

Leilão da Caixa Econômica Federal

O leilão está acontecendo por meio do site da Kronberg Leilões. Os lances poderão ser realizados até o dia 12 de dezembro, quando sairá os resultados das compras.

Vale ressaltar que para participar do leilão é preciso que a pessoa seja maior de 18 anos e dê um lance inicial. Com relação a pessoa jurídica, antes da aquisição a empresa passará por uma análise.

Além disso, é importante frisar que todos os imóveis estão sendo vendidos com baixos valores, isso porque, são contratos antigos e recursos defasados.

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está disponível para o financiamento.

Imóveis disponíveis no Leilão

Ao todo, estão disponíveis 201 imóveis no leilão da Caixa e Kronberg. Confira a distribuição por estado:

Amazonas – 1;

Macapá – 1;

Bahia – 6;

Ceará – 1;

Distrito Federal – 6;

Rio Grande do Sul – 18;

Espírito Santo – 1;

Goiás – 22;

Minas Gerais – 19;

Rio Grande do Norte – 13;

Mato Grosso do Sul – 2;

Mato Grosso – 1;

Pará – 4;

Pernambuco – 9;

Paraná – 15;

Rio de Janeiro – 30;

Santa Catarina – 6;

São Paulo – 44.

Contudo, cabe salientar que alguns imóveis só são vendidos mediante pagamento à vista. Mais informações sobre o leilão podem ser consultadas no próprio site.