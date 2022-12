A Leo Madeiras é considerada a maior distribuidora de serviços e produtos para o segmento de marcenaria do país. A empresa oferece um catálogo com uma grande variedade de produtos, cerca de 15 mil itens para venda. Hoje, a empresa abriu vários empregos no Brasil. Confira.

Leo Madeiras abre vagas de emprego pelo Brasil

Sempre priorizando a satisfação de seus clientes, a Leo Madeiras busca garantir qualidade em seus produtos, além de um ótimo atendimento e preços justos. Atuando de forma sustentável, a empresa assume um compromisso com o meio ambiente e a sociedade.

A companhia possui o objetivo de contribuir para o crescimento do mercado da marcenaria e ser referência em seu segmento. Para se tornar um funcionário, o candidato deve possuir o prazer de servir o cliente da melhor maneira possível e ser eficiente e disciplinado. Confira, a seguir, novas oportunidades anunciadas pela contratante.

Atendente Administrativo – Atibaia/SP;

Vendedor – São Paulo;

Auxiliar de Expedição – Piracicaba/SP;

Operador de Caixa – São Paulo;

Auxiliar de Limpeza – Salvador/BA;

Operador de Máquina de Corte – Diadema/SP;

Coordenador de Manutenção – Barueri/SP;

Auxiliar de Produção – Barueri/SP;

Coordenador Contábil – Barueri/SP;

Estágio na área de Engenharia Civil – Barueri/SP;

Gestor de Projetos – São Paulo;

Promotor de Vendas Campinas/SP.

Como se candidatar

Se você possui todos os requisitos exigidos pela empresa e deseja participar da seleção, basta acessar o site 123 empregos. Logo depois, selecionar a vaga de interesse e enviar um currículo para o análise da empresa.

