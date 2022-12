Léo Santana comemora música com Pedro Sampaio: ‘O clipe mais incrível’

Foto: Reprodução/Instagram

Léo Santana decidiu sair na frente na corrida pelos lançamentos de verão e promete surpreender o público com a faixa “Não Se Vá”, parceria com Pedro Sampaio que será lançada nesta quinta-feira (15).

O clipe classificado pelo próprio como o “mais incrível da carreira”, marca também a primeira parceria entre dois grandes nome do cenário musical atual.

Em entrevista ao iBahia, o cantor ainda falou sobre os ensaios de verão que já começam em janeiro, além dos planos para o carnaval de 2023.

“A gente tem uma aposta que sai agora dia 15, quinta-feira, o áudio da música com Pedro Sampaio, nossa primeira parceria juntos”, iniciou o cantor.

“Na sexta, às 11:00 da manhã, sai o clipe e eu falo para vocês que é o clipe mais incrível que eu já gravei em toda minha carreira, durante esses 16 anos que eu completei recentemente”, completou.

O vídeo de “Não Se Vá” entregará uma história que fala sobre amor correspondido e lembrará os tempos da Grécia Antiga em sua estética. “Vai ser um divisor de águas assim, porque além do dinheiro que botamos, foi caro para porr*, tem toda uma ideia de roteiro, uma parada bem Grega já que a música fala sobre amor não correspondido, né?”, explicou.

Léo Santana ainda revelou que, para o carnaval de 2023, ele já possui uma outra parceria fechada com a cara da folia baiana. Porém, o artista ainda não revelou com quem será a parceria.

“É uma canção que a gente aposta para o verão, mas sempre tem aquela incógnita de ‘eu gostei dessa’ e vem parceria também aí, essa é literalmente a aposta do verão da gente, vou gravar dia 20 de dezembro o clipe com esse artista. É uma música bem Salvador, bem Carnaval, então eu acho que a grande aposta do carnaval da gente vai ser essa”, adiantou.

Baile da Santinha

Com a temática de parque de diversões no espaço, Léo Santana já prepara as novas edições do Baile da Santinha, tradicionais ensaios de verão do cantor.

Em 2023, os shows acontecem entre 13 e 20 de janeiro e contarão com apresentações de artistas como L7nnon, Dennis DJ, Pedro Sampaio, Wesley Safadão, Nattan, Gustavo Mioto, além de Zé Neto e Cristiano.

“É festival, literalmente falando, vocês não pedem por esperar porque o palco vai ser gigantesco. Aprovamos ontem, por sinal, lá em Goiânia. O cara que tá fazendo o palco de lá tem feito diversos DVDs de artistas incríveis e aí ele mostrou para a gente o projeto, de fato, que idealizamos”, contou o cantor.

“Vão ser três sextas-feiras que prometem bombar Salvador. Tem muita gente com saudade, né? Do verão da Bahia, então a gente ficou dois aninhos sem fazer, porém fizemos um que tava aquecendo ainda, com restrição de público lá no parque e acabou que não tendo aquela magia que tem quando se está liberado 100%. Então a gente vai poder viver isso novamente esse ano”, completou o artista.

