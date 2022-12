Léo Santana faz show na Boa Vista do Lobato

Foto: Eder Mota

Léo Santana presenteou os moradores da Boa Vista do Lobato, em Salvador, com um show especial na tarde deste sábado (24). No evento, intitulado de ‘Natal do GG’, o cantor apresentou seus maiores sucessos na localidade que nasceu e se criou.

O ‘Gigante’ se apresentou por 2h. O evento contou com um camarote exclusivo para amigos e familiares do cantor. A mãe e irmã de Léo Santana marcaram presença.

“O que eu fizer aqui não é nem nada do que vocês merecem. Muito obrigado, Boa Vista do Lobato. Muito obrigado, de coração. Eu tenho muito orgulho de ser dessa comunidade. Me orgulho muito e levo em todo lugar onde eu vou. E vai ser isso até o meu último dia de vida, muito obrigado”, disse ele no palco.

Essa é a 3ª vez que Leo faz show gratuito na comunidade, foram duas edições no Natal e uma no Dia das Crianças. Veja os registro abaixo:

‘Natal do GG’: Léo Santana dá show de presente a comunidade da Boa Vista do Lobato, em Salvador 🎥 Reprodução/Redes Sociais #ibahia #leosantana #salvador #natal pic.twitter.com/4fyUCpWp3T — iBahia (@iBahia) December 24, 2022

Foto: Eder Mota

Foto: Eder Mota

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.