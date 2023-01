Léo Santana homenageia Marília Mendonça no Festival Virada

Foto: Enaldo Pinto / Ag Haack

Léo Santana, atração do quarto dia do Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, homenageou Marília Mendonça, vítima de um acidente de avião em 2021.

“Certeza que ela estaria aqui conosco aqui no Festival Virada Salvador. Preciso da ajuda de vocês, vamos cantar juntos”, disse Léo antes de tocar “Apaixonadinha”, parceria com a Rainha da Sofrência.

Durante a canção, Léo pediu que o público ligasse a lanterna do celular. Todos cantaram juntos enquanto uma foto de Marília aparecia na tela localizada no palco principal.

Além de Léo, se apresentam Lilcon Sena, Wesley Safadão, João Gomes e Claudia Leitte estão na grade do dia da virada.

Leia mais sobre Réveillon no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.