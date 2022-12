A Leveros é uma das maiores empresas atuando no varejo de ar condicionado, refrigeração e energia presente em território nacional. A entrega de qualidade em seus produtos e atendimentos são comuns dentro da companhia. Hoje, a contratante anunciou novas oportunidades de emprego. Veja, a seguir.

Leveros abre NOVOS empregos pelo país

Anteriormente chamada de Gelosom, a empresa contém em seu catálogo de produtos uma ampla variedade de, multi-ar, ar condicionado e diversos outros. Desde que foi fundada, a Leveros possui o intuito de entregar soluções inovadoras aos seus clientes, visando a satisfação e segurança dos mesmos.

Para continuar sendo uma das maiores redes atuando em seu segmento, a recrutadora está contratando novos especialistas para auxiliar no aumento de suas atividades. Veja, a seguir, as oportunidades ofertadas e confira mais informações referente à seleção de candidatos.

Analista de Compras – São Paulo;

Vendedor de Loja Física – São Paulo;

Analista de Logística – Vila Velha/ES;

Vendedor Externo (Farmer) – Blumenau/SC;

Analista de Suporte Comercial – Blumenau/SC;

Vagas para PCD – Brasil

Auxiliar de Armazenagem – Espírito Santo;

Vendedor – Santa Catarina.

Veja também: TELEMONT abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

As vagas anunciadas exigem profissionais qualificados, criativos e responsáveis, que atuam com muita paixão e estão em busca do seu desenvolvimento profissional lado a lado da empresa.

Para obter mais informações referente as oportunidades divulgadas é simples, é só entrar no site 123 empregos. Por conseguinte, buscar a vaga de Interesse e realizar o cadastramento de um currículo para o análise da companhia.

Fique atento a todas as atualizações do Notícias Concursos, e saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente.