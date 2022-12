A Líder Aviação opera o setor de aviação executiva e é referência em seu segmento em toda América Latina. A empresa atua com a maior frota de aviões, helicópteros e bases operacionais nos principais aeroportos do Brasil. A empresa oferece serviços de vendas, manutenção, fretamento e gerenciamento de aeronaves e vários outros. Hoje novas oportunidades de empregos foram anunciadas. Confira.

Líder Aviação abre vagas de emprego pelo Brasil

A companhia nasceu com o intuito de tratar o fator humano como fundamental em seus negócios, priorizando o seu dia a dia e a sua segurança. A empresa deseja crescer cada vez mais no mercado de trabalho e entregar ainda mais qualidade e excelência em seu serviço.

Para auxiliar diariamente em suas atividades, a Líder Aviação está contratando novas pessoas para a formação de uma nova equipe Veja a seguir, quais vagas estão disponíveis.

Analista de Planejamento e Gestão de Resultados – Belo Horizonte/MG;

Diretor de Desenvolvimento de Negócios – Belo Horizonte/MG;

Estágio no setor Jurídico – Belo Horizonte/MG;

Analista de Gestão Empresarial Júnior – Belo Horizonte/MG;

Estágio no setor de Vendas de Peças Aeronáuticas – Belo Horizonte/MG;

Estágio no setor Administrativo (Coordenação de Voos) – Minas Gerais;

Estágio no setor de Engenharia – Espírito Santo;

Auxiliar de Pista II – São Paulo.

Como se candidatar

Para ter mais informações referente às oportunidades disponíveis, o candidato deve seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos e realizar sua inscrição para participar do processo seletivo.