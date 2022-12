Líder de organização criminosa é preso com armas e drogas na RMS

Foto: SSP-BA

Um homem foi preso com munições e drogas na noite de sábado (17), em Mata de são João, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem estava entrado armado no condomínio Alto das Mangueiras quando foi preso por policiais militares em patrulha.

O homem seria líder de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídio, corrupção de menores e roubo de banco. Ainda de acordo com a SSP-BA, o suspeito atirou contra os policias ao perceber a aproximação dos militares.

Em uma tentativa de fugir, o suspeito se escondeu no 4º andar do prédio de um dos prédios do condomínio. Diante disso, os policias iniciaram o processo de negociação e prenderam o suspeito. Com ele, estavam uma submetralhadora, munições e 35 pinos de cocaína.

