Lincoln reúne 100 dançarinos em ponto turístico de Salvador para novo clipe

Foto: Divulgação

Lincoln lançou nesta sexta-feira (16) o clipe da música “Locomotiva”, sua aposta para o verão. O registro audiovisual conta com a participação de 100 dançarinos em frente ao Elevador Lacerda, ponto turístico de Salvador.

“Sempre amei a dança e o que ela proporciona! Esse movimento nas aulas vai ser levado para o meu verão e para a minha pipoca na maior festa popular do planeta. Agradeço também ao Professor Jader, da FitDance, que mobilizou uma turma muito massa para participar desse projeto. O resultado ficou incrível!”, afirma o artista

O vídeo tem direção de Christian Campos e fotografia assinada por Ruan Seroa. A música faz parte do álbum “Agora é Lincoln!”. A composição da canção é do próprio vocalista em parceria com Marlon Nunes e André Merenda. Confira:

