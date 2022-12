Linha 1 do Metrô de Salvador apresenta lentidão nesta segunda

Foto: Reprodução / TV Bahia

A linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador apresentou lentidão, na manhã desta segunda-feira (12), na altura da Estação Pirajá. Os passageiros informaram que a viagem saindo da estação leva, em média, 5 minutos e no momento, o tempo alcançou os 30 minutos até o destino final.

Por causa da demora, as plataformas estão cheias. O iBahia entrou em contato com a CCR Metrô, responsável pela operação do sistema, e a entidade informou, em nota, que ‘os trens estão circulando com velocidade reduzida entre as estações Pirajá e Bom Juá, ocasionando um atraso de 3 minutos na operação da linha 1. A manutenção está atuando para restabelecer a operação com brevidade.”

A Linha 2 do metrô não foi afetada e segue operando normalmente. A CCR Metrô não divulgou a causa da letidão.

