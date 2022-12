Liquidação Pós-Natal: veja as melhores dicas para fazer BOAS COMPRAS

Várias lojas ao longo do Brasil já estão realizando a liquidação pós-Natal, com peças e produtos que não foram esgotados antes do feriado. O objetivo dos comerciários é oferecer condições especiais para os consumidores, a fim de zerar o estoque para a chegada de uma nova remessa de mercadorias para o ano que vem.

Mas se você deseja aproveitar as melhores ofertas ainda neste final de ano, é importante se atentar para algumas dicas importantes.

Liquidação pós-natal: dicas para fazer boas compras

A seguir, selecionamos as melhores dicas para você fazer excelentes compras neste final de ano. Confira todas elas agora mesmo!

1 – Faça uma lista

A nossa primeira dica para aproveitar a liquidação serve, não apenas para as compras de final de ano, mas para todas as compras que você fizer.

Isso porque, quando você faz uma lista com os itens que precisa, fica muito mais difícil cair na tentação de comprar além da conta. Além disso, te ajuda a não se endividar, ainda mais nesta época do ano onde surgem mais despesas, como impostos e material escolar.

2 – Compre com calma

Você já ouviu falar que a pressa é inimiga da perfeição? Essa frase famosa realmente é verdade. Quando for comprar os seus produtos na liquidação pós-natal, não tenha pressa.

Em vez disso, analise com cuidado os itens do produto, a oferta e se ele está funcionando corretamente e de acordo com as informações da embalagem.

3 – Observe os defeitos

Algumas lojas têm o costume de oferecer descontos ainda mais especiais para produtos com defeito. No entanto, o defeito deve ser informado de forma clara para o cliente. Além disso, deve constar na nota fiscal que o produto está com defeito, indicando do que se trata.

Vale ressaltar que, no caso de você comprar um produto já conhecendo o defeito e este ser declarado na nota fiscal, a loja não é obrigada a realizar a troca por problemas que surjam a partir dele.

Por isso, se for possível, peça para testar o produto antes de levá-lo para casa.

4 – Opções de pagamento na liquidação pós-natal

Se atente para as opções de pagamento na liquidação pós-natal. Normalmente, as lojas oferecem maiores descontos para pagamentos a vista. Além disso, esta pode ser uma excelente alternativa para não se endividar.

Caso realize compras a prazo, verifique as condições de pagamento, como taxa e juros aplicados.

5 – Política de troca

Este é um dos pontos mais importantes para se atentar durante uma liquidação. No meio da euforia das compras, muitas pessoas a deixam de lado, mas saber sobre a política de troca da empresa é fundamental para o consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), conta com regras de troca para mercadorias com defeito, quebradas ou com vício. No entanto, nenhuma loja é obrigada a trocar um produto comprado de forma presencial sem haver um motivo.

6 – Frete

O produto que você vai comprar é de difícil transporte? Então talvez você precisará de um frete, uma vez que produtos grandes como eletrodomésticos são de transporte mais difícil.

Por isso, nesses casos, lembre-se de se certificar sobre os custos do transporte com a empresa.

7 – Momento da entrega

Quando você recebe um produto em casa, normalmente precisa assinar um termo de recebimento. E isso nós fazemos quase que no automático.

No entanto, antes de assinar o termo, certifique-se de que todos os itens da sua compra tenha chegado de forma adequada e sem defeitos. Assim, você poderá evitar problemas posteriormente.

8 – Me arrependi da compra de liquidação, e agora?

Mas e se você comprou na liquidação e depois se arrependeu? Para compras na internet, o Código de Defesa do Consumidor garante até 7 dias para você se arrepender da compra. Assim, se após 7 dias de receber o produto na sua casa você se arrepender, poderá solicitar a devolução ou troca sem custo algum.

No entanto, se você realizou a compra em uma loja presencial, o lojista não tem a obrigação de realizar troca de mercadorias ou devolução se não houver defeito ou vício. No entanto, algumas lojas oferecem este serviço para fidelizar seus clientes.

Portanto, vale a pena se informar sobre as regras da loja.