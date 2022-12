Lista de espera do programa volta a crescer

Apenas um mês após as eleições presidenciais, a fila de espera do Auxílio Brasil voltou a crescer. De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério da Cidadania, em novembro de 2022 havia 127,9 mil pessoas aptas a receber o benefício social e que, apesar disso, acabaram ficando de fora.

Vale lembrar que desde agosto a fila estava zerada, já que uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) havia liberado recursos extras para o programa. O Auxílio Brasil é um programa social destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Confira as datas de pagamento de dezembro

Nesta segunda-feira (12), os beneficiários do Auxílio Brasil com o NIS final 1 devem receber os recursos do programa social. O pagamento do auxílio é feito pela Caixa e cai diretamente na conta Poupança Social Digital dos cidadãos. Veja o calendário de pagamento deste mês:

NIS final: Data de pagamento: 1 12/12 2 13/12 3 14/12 4 15/12 5 16/12 6 19/12 7 20/12 8 21/12 9 22/12 0 23/12

Como já dito anteriormente, o valor é creditado pela Caixa Econômica Federal. Isso significa que os cidadãos beneficiados pelo programa podem movimentar os recursos por meio do aplicativo Caixa TEM, disponível para aparelhos Android e iOS. No App é possível realizar pagamentos e até mesmo fazer compras utilizando o cartão de débito virtual.

Conheça o Auxílio Brasil

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil é um programa social destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O referido ministério considera em situação de extrema pobreza aquelas que possuem renda per capita de até R$ 105 mensais. Já as famílias em situação de pobreza são as que possuem renda mensal de até R$ 250 por membro familiar.

É importante mencionar que as famílias em situação de pobreza só podem ser atendidas pelo Auxílio Brasil, se entre os integrantes da família houver gestantes ou cidadãos com até 21 anos incompletos. Nesse último caso, para receber o benefício é obrigatório que os jovens estejam matriculados na educação básica e possuam a frequência escolar solicitada pelo programa.

Atualmente o Auxílio Brasil é constituído por três benefícios básicos: Benefício Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza. Isso significa que o valor mensal recebido pelas famílias pode variar de acordo com o núcleo familiar.

Vale-Gás do governo federal

No mês de dezembro, além do Auxílio Brasil, parte das famílias beneficiadas pelo programa social devem receber o Vale-Gás do governo federal. Diferente do Auxílio Brasil, o Vale-Gás é pago bimestralmente e o crédito dos recursos é feito sempre em meses pares.

O valor desse benefício é estipulado a partir da média divulgada mensalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). “A Agência Nacional do Petróleo publicará, mensalmente, até o décimo dia útil do mês, o valor da média dos seis meses anteriores referente ao preço nacional do botijão de gás ao consumidor final, de acordo com o Sistema de Levantamento de Preços ou com outra fonte que a substitua”, diz o governo federal.

Vale informar que para receber o Vale-Gás ou o Auxílio Brasil, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. Mais informações sobre os benefícios podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério da Cidadania.