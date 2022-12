Livelo abre novos EMPREGOS pelo país

A empresa Livelo foi formada em 2014 a partir da fusão do Banco do Brasil e do Bradesco. Ela se tornou uma das principais companhias de prêmios do Brasil, com mais de 22 milhões de clientes e participantes e dezenas de parceiros que resgatam prêmios e acumulam pontos. Para proporcionar a melhor experiência de resgate de pontos, iniciaram as operações em 2016 e abriram a sua plataforma para todos os perfis de clientes em 2017.

Livelo tem oportunidades de trabalho pelo Brasil

A Livelo oferta diversos benefícios aos seus clientes e funcionários, como salário compatível com o mercado, horário flexível e bônus. Atualmente, a empresa possui parcerias estratégicas com grandes empresas e lojas de diversos setores, como ONGs, varejo online, viagens, moda, serviços, lazer e entretenimento, bebidas e alimentos, etc.

Ela conta também com uma agência de viagens online onde os participantes podem resgatar pontos em voos em mais de 750 companhias aéreas para destinos nacionais e internacionais, reservar hotéis ou alugar carros no Brasil e no mundo. Veja abaixo todas as vagas oferecidas:

Agile Coach;

Espec. Planejamento Financeiro;

Agile Master;

Espec. de Performance de Vendas;

Anl. de Arquitetura Técnica;

Espec. Excelência Operacional;

Anl. de Operações de TI;

Espec. de Produtos;

Anl. de Performance de Vendas;

Espec. DevOps;

Anl. de Prevenção à Fraudes;

Espec. em Arquitetura de Soluções;

Anl. de Produtos;

Espec. Engenharia de Sistemas;

Anl. de Segurança da Informação;

Anl. Growth Marketing – PCD.

Como se candidatar

Para realizar a sua inscrição nas oportunidades divulgas pela empresa Livelo é preciso visitar o site 123 empregos e seguir as instruções lá indicadas para fazer o seu cadastro no cargo desejado.

