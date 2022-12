Lo Prete viraliza nas redes sociais ao trocar de sapato ao vivo

Foto: TV Globo

A jornalista Renata Lo Prete chamou atenção pelo visual na apresentação do Jornal da Globo na madrugada desta sexta-feira (30). Na ocasião, a veterana iniciou o jornalístico usando tênis, peça que não costuma ser utilizada por âncoras na TV, ou ao menos, não costumam ser mostrado pelas câmeras.

Momentos após o sapato da jornalista viralizar no Twitter, Lo Prete apareceu no bloco seguinte com os sapatos mais formais, o saltinho quase em um estilo scarpin.

A situação virou motivo de piada na web. “Renata Lo Prete estava de tênis, perceberam e cortaram o pé na filmagem e, logo em seguida, trocou pra um sapatinho. Achei mais legal de tênis”, comentou um internauta no Twitter.

O humorista Paulo Vieira, que já havia feito piada com Lo Prete, também comentou a situação. “Mais uma prova que essa mulher trabalha num horário tão cruel, que já tá ficando biruta. Tadinha #TeamLoPrete”, escreveu o humorista.

Sem perder o bom humor, Lo Prete riu da brincadeira feita por Vieira e comentou no post do humorista com emojis de envergonhada, risada e um coração para o ator.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.