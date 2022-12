A Lojas Quero-Quero foi criada através de muito suor e dedicação, sua fundação aconteceu em Santo Cristo, um município muito pequeno do Rio Grande do Sul. Hoje, a empresa possui lojas espalhadas em vários locais do Brasil.

Lojas Quero-Quero abre vagas de emprego pelo país

A Lojas Quero-Quero possui uma ampla variedade de produtos para casa e obra. A empresa prioriza a entrega de qualidade aos seus clientes, buscando sempre ser referência em seu setor. Hoje, após 55 anos de experiência, a companhia atua com mais de 470 pontos de vendas em cerca de 5 estados em território nacional.

Muito mais do que apenas produtos para obra e casa, a empresa realiza sonhos de várias pessoas. Para continuar sendo presente na vida de seus clientes, a Quero-Quero está buscando um novo grupo de profissionais para atuar em suas lojas. Confira, a seguir, as vagas disponíveis.

Analista Contábil – Cachoeirinha/RS;

Cobrador Externo – Bento Gonçalves/RS;

Analista de Negócios Pleno – Remoto e Cachoeirinha/RS;

Especialista de Controladoria – Rio Grande do Sul;

Auditor Interno – Santa Maria/RS;

Telemarketing Call Center Vendas – Cachoeirinha/RS;

Atendente de Serviços a Clientes – Rio Grande do Sul;

Operador de Cobrança – Rio Grande do Sul;

Auxiliar Jurídico – Rio Grande do Sul;

Estágio no setor fiscal – Cachoeirinha/RS;

Auxiliar Operacional (Cobrança) – Rio Grande do Sul.

Como se candidatar

Aos interessados em realizar o envio do seu currículo para participar do processo seletivo, basta acessar o site 123 empregos. Nele estarão disponíveis todas as informações referente as vagas e a candidatura.

