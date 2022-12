Lore Improta chama atenção com corpo mais magro na web

Foto: Reprodução/ Instagram

Dona de um corpo escultural, a dançarina Lore Improta chamou atenção ao apresentar um shape um pouco mais magro que o de costume durante as férias ao lado da família no litoral baiano.

A loira, que comemorou na web ter conseguido 10 dias de folga longe do trabalho no final do ano, precisou explicar aos seguidores o motivo da mudança após posar de biquíni na web.

“Eu já estava no peso que eu queria para o Carnaval, só ia buscar mais massa magra, definição. Só que aí veio o negócio do meu pé, fiquei 15 dias sem treinar, fiquei doente, vomitei, fiquei 2 dias praticamente sem conseguir comer, só tomando soro. Emagreci muito, mas foi por causa de doença. Eu pretendo engordar mais um pouco.”

Lore ainda abriu o jogo com os internautas e confessou não ser adepta a dieta. Para a dançarina, não há problema em comer o que gosta, desde que compense com algum exercício, uma das paixões da loira.

“Eu não faço dieta, não consigo fazer dieta. Eu como tudo que eu quero comer e aí eu treino gente. Pra compensar o tanto de besteira que eu como, eu treino todo dia. Eu amo treinar, não treino só por questão estética não, eu me sinto bem mentalmente e fisicamente.”

Para terminar o ano de 2022 com a energia lá em cima, a dançarina procurou abrigo em um dos destinos mais requisitados do fim de ano, o litoral baiano.

Lore contou que a decisão foi de reunir a família, tanto da parte de Léo quanto da dela para aproveitar o momento juntos. No aniversário da dançarina, toda família também esteve reunida em uma viagem para os Estados Unidos.

Foto: Reprodução/ Instagram

“A gente vai ficar aqui esses dias, estava precisando de umas férias. Graças a Deus trabalhei muito esse ano e consegui 10 dias de férias, com a família. Minha sogra tá aqui, minhas cunhadas, Léo vai ficar indo e vindo por causa de show e meus pais. Vai ser muito delícia descansar aqui nesse paraíso.”

