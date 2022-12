Lore Improta divide momento íntimo ao lado da filhota Liz

Foto: Reprodução / Redes sociais

Em processo de recuperação por causa de um procedimento médico realizado nos pés, Lore Improta apareceu em um momento íntimo ao lado da filhota Liz, de 1 aninho. Nas redes sociais, a dançarina dividiu registros onde aparece deitada com a menina fruto do seu casamento com Leo Santana.

Em um vídeo, Liz aparece fazendo carinho na mamãe enquanto ela fica deitada no colo do cantor baiano. “Um repouso forçado tem seu lado bom. Meu dia hoje foi todo assim. Família, amor e um pouco de dor nos pés. Já, já estarei recuperada”, escreveu ela na legenda do post. Veja abaixo:

Saúde

Diagnosticada com neuroma de Morton, doença que causa forte dores nos pés, a dançarina viajou para Goiânia, em Goiás, para realizar um procedimento médico em prol da saúde no último domingo (11).

Atendida por um médico especialista, doutor Monres Gomes, Lore passou por um procedimento de bloqueio guiado por ultrassom para ajudar a artista a lidar com a dor do neuroma.

“Ela tem um neuroma de Morton no terceiro espaço em ambos os lados, sendo que o primeiro foi operado e infelizmente ele voltou. O danado tem essa mania e ela foi premiada de forma reversa. Então nós vamos fazer um bloqueio guiado para modular a dor dela e ela viver bem com esses neuromas”, afirma.

Relação de marido e mulher

Em entrevista recente ao iBahia, Léo Santana comentou sobre a relação entre ele e Lore. A dançarina tem enfretado duras críticas por acompanhar o artista em shows e deixar a filha sob os cuidados dos avós.

“Lore vira e mexe tem me acompanhado, né? As pessoas até vem perguntando ‘vai deixar a menina em casa?’, mas é o que ela fala, a gente se entende muito sobre isso, existe um relacionamento também, né? De marido e esposa, existe a vontade de estar perto, de matar a saudade, assim como tem da nossa filha também e a gente vai se virando, a gente já sabia que seria assim”, disse Léo Santana.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.