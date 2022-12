Lore Improta fala sobre tratamento de doença: ‘Frustração’

Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Lore Improta desabafoi sobre o diagnóstico do neuroma de Morton. Essa é a segunda vez que a dançarina é diagnosticada com a doença que causa dores nos pés.

Em vídeos publicados nas redes sociais neste sábado (17), a baiana contou que ainda está em tratamento e mostrou uma reação alérgica que teve por causa da anestesia.

“Meu pé é meu material de trabalho, já dancei com muita dor. É um problema que voltou e é uma frustração, porque já passei pela cirurgia antes”, contou.

No vídeo do desabafo, Lore aparece com o rosto empolgadol. Segundo ela, além dos antibióticos para dor, precisou tomar remédios para controlar a alergia.

A dançarina ressaltou que a dor no pé esquerdo passou, mas que segune sentindo desconforto no direito. “Tenho que agradecer por ter tido um diagnostico, por estar fazendo o tratamento e por ter dinheiro para pagar”, disse.

O que é neuroma de Morton?

O neuroma de Morton pode ser causado por pressão ou lesão, como corrida ou utilização de sapatos de salto alto.

A doença pode dar a sensação de uma pedra no sapato ou de uma dobra na meia. Pode haver dores agudas ou queimação, além de dormência na planta ou nos dedos do pé.

O tratamento pode incluir sustentações de arco e palmilhas, injeções de corticosteroides, exercícios de força, sapatos largos ou cirurgia.

