Lore Improta passa por procedimento nos pés e é ‘proibida’ de dançar

Foto: Reprodução/ Instagram/ Steff Lima

Lore Improta dará um tempo na dança para preservar a saúde para o verão 2023, que já está na porta. Diagnosticada com neuroma de Morton, doença que causa forte dores nos pés, a dançarina viajou para Goiânia, em Goiás, para realizar um procedimento médico em prol da saúde.

Atendida por um médico especialista, doutor Monres Gomes, no último domingo (11), Lore passou por um procedimento de bloqueio guiado por ultrassom para ajudar a artista a lidar com a dor do neuroma.

“Ela tem um neuroma de Morton no terceiro espaço em ambos os lados, sendo que o primeiro foi operado e infelizmente ele voltou. O danado tem essa mania e ela foi premiada de forma reversa. Então nós vamos fazer um bloqueio guiado para modular a dor dela e ela viver bem com esses neuromas”, afirma.

Como recomendação médica, Lore terá que ficar uma semana sem dançar para a recuperação do procedimento. Ainda no consultório, a dançarina contou que precisou adiar compromissos profissionais.

“Não posso dançar. Na terça-feira eu tinha ensaio da Viradouro, já estou bloqueada de ir, tinha gravação para o canal do YouTube, mas é isso. Tudo pela melhoria desses dois pés. Vou ficar de molho, uma folga forçada. A gente vai ficar sem coreografia no canal por enquanto até eu conseguir encaixar os ensaios e as gravações”.

