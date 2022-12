Luana Piovani detona Farofa da Gkay: ‘Farinha de constrangimento’

Foto: Marcel Stürmer

A atriz Luana Piovani apareceu nas redes sociais na manhã desta terça-feira (6) para dar uma opinião sincera sobre alguns assuntos que tomaram conta da web nos últimos dias.

Logo no início da publicação nos stories do Instagram, a loira detonou a Farofa da Gkay, festão bancado pela influenciadora que acontece em hotel de luxo no Ceará.

“Diz que a farofa está querendo se chamar FARINHA de tanto constrangimento”, escreveu Luana Piovani com ironia.

A atriz também comentou o caso dos atletas da seleção brasileira que comeram carne banhada a ouro durante refeição no Catar. “Falando em acompanhamento de carne, e o churras de ouro, hein?”, iniciou.

“Tem graça também fazer coisas sem que todos saibam. Para que ‘rir’ de quem come osso?”, finalizou Luana Piovani na publicação. Ela ainda usou um gif onde uma criança faz cara de desaprovação.

Farofa conta com três dias de festa

Para o badalado evento, a influenciadora digital convocou um verdadeiro time de famosos e subcelebridades, cerca de 500 pessoas, que devem chegar ao local em um avião fretado pela blogueira. Com um convite inspirado em sacos de lixo da Balenciaga, GKay investiu em pulseira de grife e um aparelho de celular para anunciar o evento.

A festa contará com a presença de influenciadores digitais como Vanessa Lopes, Vivi, Juliano, Lucas Maciel, Vittor Fernando, João Guilherme, Pequena Lô; Ex-BBBs como Viih Tube, Eliezer, Jade Picon, Palo André, Gil do Vigor, Arthur Picoli, Camilla de Lucas, Bianca Andrade (Boca Rosa).

