Luana Piovani detona Pedro Scooby: ‘Ele só me desrespeita’

Foto: Reprodução / Instagram

Luana Piovani não poupou críticas ao ex-marido Pedro Scooby em mais um desabafo nos stories do Instagram. A atriz gravou um vídeo em que aparece indignada com algumas atitudes do surfista, com quem tem três filhos, Dom, de 10 anos e os gêmeos, Bem e Liz, de 6.

Segundo Luana, Pedro presenteou os filhos com um celular para cada um. Diante disso, ela pediu a senha dos dispositivos para que possa monitorar o que as crianças andam vendo nos aparelhos, como sempre fez.

Scooby então teria se irritado com o pedido dizendo que “ela quer mandar na casa dele”, e que, desligou o telefone na sua cara – na frente dos filhos.

“Ele não me respeita, ele me desrespeita na frente dos meus filhos”. A apresentadora continuou desabafando dizendo que desde pequeno, Dom, o filho mais velho do ex-casal, assiste filmes que não são para crianças, como os de violência. Por fim, Luana cogitou em contratar advogados para resolver a situação.

