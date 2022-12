Luana Piovani rememora sequestro relâmpago no Brasil

Foto: Reprodução/ Instagram

A atriz Luana Piovani desabafou em suas redes sociais sobre a violência no Brasil. A reflexão da artista foi motivada após uma reportagem sobre sequestros de crianças em plena luz do dia.

Morando em Portugal desde 2018, a artista, que na época declarou que deixava o país pela falta de dignidade ofertada no Brasil, relembrou episódios traumáticos que viveu pela falta de segurança, entre eles, um sequestro.

“Eu já vivi sequestro relâmpago com arma na cabeça no Rio, já fui assaltada à mão armada com a minha mãe em Sampa. Antes de me mudar do Brasil tinha carro blindado. Era isso que o lugar onde vivia me proporcionava. Pobres de nós, brasileiros”, disse ela.

Temerosa com o futuro do país, Luana lamentou a situação: “Senhor Deus dos desgraçados! Dizei-me vós, Senhor Deus! Se é loucura… se é verdade. Tanto horror perante os céus”.

A artista, que retornou as telinhas em Portugal na novela ‘Sangue Oculto’, já descartou retornar ao Brasil para morar. “Não. (Estou) é para ficar em Portugal”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.