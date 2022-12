Lucy Alves, Maiara & Maraisa e Raça Negra celebram participação em especial do rei Roberto Carlos

Foto: Reprodução / TV Globo

Seguindo uma tradição de mais de 40 anos, Roberto Carlos apresenta seu especial no próximo dia 23, dividindo o palco e as emoções com Lucy Alves, Maiara & Maraisa e o grupo Raça Negra.

A atriz Lucy Alves estreia no especial, cantando ao lado de Roberto Carlos as canções “De volta pro meu aconchego” e “Como vai você”.

“Acho que estou terminando o ano da melhor maneira possível. Não tenho do que reclamar de 2022. Foi um ano muito bom para mim, profissionalmente e pessoalmente, mas fechar participando do especial Roberto Carlos é demais, né, gente? Quando ele me convidou, ‘eu zerei a vida’, foi a primeira coisa que eu falei! Acho que é um marco por tudo o que ele representa, estar ao lado de um cara que foi precursor de tantos movimentos musicais, tão importante para a nossa história da música, um artista que inspira por ser compositor, por estar na ativa até hoje, por embalar nossa vida com tantas canções, com esse romantismo, ele é demais. Eu estou muito, muito, muito feliz, agradecida a papai do céu, realmente, de estar aqui só com pessoas maravilhosas e com Roberto Carlos”, festeja a protagonista de ‘Travessia’.

A dupla Maiara & Maraisa realizou um sonho antigo ao dividir o palco com o Rei, interpretando as canções “Medo bobo” e “Eu te amo, te amo, te amo”. “Lembro a primeira vez que eu fui a um show de Roberto Carlos. Eu tinha 13 anos de idade, fui muito bem recebida, vi o carinho que ele tem pelos fãs, lembro que ele me deu uma rosa nesse dia, então eu vi o amor puro ali. Ele é uma referência muito grande como artista, uma grande inspiração. Só tenho a agradecer”, se emociona Maiara.

“Não consigo nem explicar em palavras isso. Acho que é o sonho de todo artista. Desde criancinha a gente sempre foi muito fã, tivemos uma oportunidade, quando muito novas, de encontrar Roberto em um show e profetizamos que um dia nós cantaríamos juntos. Ele disse: ‘Vocês vão, sim!’. Então, passados 20 anos, esse grande momento está acontecendo em um momento muito lindo da nossa carreira. Veio para coroar o finalzão de ano, em um 2022 de muitas conquistas”, celebra Maraisa.

Interpretando no especial as canções “É tarde demais” e “O portão”, Luiz Carlos fala sobre a inspiração para o grupo Raça Negra na obra do Rei. “Roberto Carlos tem toda uma influência na nossa carreira. O Raça Negra tem uma maneira de tocar, que muita gente estranhou na época, e foi isso: uma mistura de Roberto Carlos com Jorge Ben Jor, com Martinho da Vila. Então, o romantismo do Roberto ficou na nossa mente até hoje e o Raça Negra tem tudo a ver com ele, que foi uma inspiração enorme pra gente”, destaca Luiz, que elege a canção “Detalhes” como sua preferida.

O especial ‘Roberto Carlos: Como é grande o meu amor por você’ vai ao ar no dia 23 de dezembro e tem produção de Samantha Abel, direção geral de Angélica Campos, direção artística de LP Simonetti e direção de gênero de Boninho.

