Ludmilla elege look transparente para show no Catar: ‘Gostosona’

Foto: Reprodução/Instagram

Quando confirmou presença no Catar para show durante a Copa do Mundo 2022, Ludmilla já estava se preparando para causar e cumpriu a promessa.

A cantora realizou apresentação na quinta-feira (01) e elegeu um look transparente contrariando as leis conservadoras do país.

Ludmilla usou um macacão preto cheio de transparência e deu um close no bumbum na hora de compartilhar os cliques no perfil do Instagram.

“Sacudindo o Qatar”, escreveu a cantora na legenda da publicação. Brunna Gonçalves, esposa da artista, elogiou a apresentação nos comentários: “Foi top demais”.

Além da ex-BBB, fãs da cantora também elogiaram o look. “Gostosona”, escreveu uma conta. “Linda da cabeça aos pés”, comentou mais um usuário. “A mulher mais linda que o Qatar já recebeu”, disse outro.

Veja as fotos:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.