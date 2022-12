Ludmilla interrompe show e deixa palco após agressão: ‘Eu estou trabalhando’

Foto: Reprodução/ Instagram

Durante um show do “Numanice” na noite da sexta-feira (9), Ludmilla precisou interromper a apresentação após um homem arremessar gelo repetidamente no palco onde a cantora estava.

No meio da performance, a cantora parou a música e confrontou o homem. “Vai tacar pedra de gelo na sua mãe. Eu estou trabalhando”, disparou Ludmilla que foi ovacionada pelo público.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver a artista visivelmente irritada e se recusando a continuar o show enquanto o homem não deixasse o local.

“Se ele não sair daqui agora, eu vou sair do palco. Rala, rala, rala… Enquanto ele não sair da festa, eu não volto para cantar”, disse Ludmilla deixando o palco.

Segundo informações da Quem, a produção confirmou que o homem foi retirado do local e a cantora voltou para finalizar o show.

Após a viralização das imagens a própria Ludmilla apareceu no perfil do Twitter para comentar o caso. “Eu falei que eu vim de Caxias [no Rio de Janeiro] e jamais iria aceitar um marmanjo tacar gelo no meu palco e ficar por isso mesmo”, escreveu.

Veja o vídeo:

Ô mula, eu falei que eu vim de caxias e jamais iria aceitar um marmanjo tacar gelo no meu palco e ficar por isso mesmo😒 — LUDMILLA (@Ludmilla) December 10, 2022

