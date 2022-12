Luiz Caldas comemora 60 anos com show na Concha Acústica

Foto: André Fofano / Divulgação

Luiz Caldas completa 60 anos de vida no próximo mês de janeiro de 2023. A data será comemorada, claro, com música. O artista baiano apresenta um show festival na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O criador do movimento Axé Music irá receber grandes amigos para cantar junto com ele e celebrar sua vida e sua obra. A festa Luiz Caldas – 60 Anos será exatamente no dia do seu aniversário, 19 de janeiro. Também em janeiro, Luiz comemora o lançamento do 130º álbum do seu projeto de lançamentos mensais de discos, que ele realiza desde 2013.

Os ingressos são à venda no Sympla. A arquibancada custa R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira), já o camarote custa R$ 140 (meia) e R$ 280 (inteira).

Como Luiz Caldas começou a cantar em bailes aos sete anos de idade, ao completar 60 anos ele soma 53 dedicados à música. Primeiro foi como cantor mirim, depois como um adolescente autodidata que, só de olhar outros músicos das bandas de baile, aprendeu a tocar com maestria quase todos os instrumentos. E quando a voz estabilizou, revelou-se como esse cantor, compositor e multi-instrumentista que abalou as estruturas da música brasileira.

Dono de um estilo próprio, tendo se lançado cantando de pés descalços, Luiz Caldas consegue extrair o melhor da combinação entre inquietude profissional e simplicidade no seu modo de viver. Do estúdio da sua casa, todo mês sua voz ecoa mundo afora e, ao tempo que espalha seu talento, extrai da música ensinamentos para sua vida.

Serviço

Luiz Caldas – 60 anos

Local: Concha Acústica do TCA

Data: 19 de janeiro de 2023 (quinta-feira)

Horário: 19h

Quanto:

1º lote

Arquibancada: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)

Camarote: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia)

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: Sympla

