Lumena faz sexo em banheira e participante se irrita

Parece que Lumena seguiu ressignificando a jornada durante a a atual temporada do “De Férias Com o Ex” e fez o clima pegar fogo na suíte master.

A ex-BBB deu o que falar nas redes sociais ao aparecer fazendo sexo na banheira do local especial no reality show, na noite da quinta-feira (8).

Lumena escolheu The Boy, ex de Bifão para curtir o lugar com ela e acabou instaurando um climão na casa. “Você foi destemida, hein?”, disse ele após a escolha da baiana.

“A Bifão faz uma cara de bicho quando alguma mina se aproxima de você”, disse a DJ. “Mas aí é problema de vocês, com ela, se isso intimida vocês”, respondeu The Boy na suíte master.

“Que droga! Ele acorda sendo mega carinhoso comigo todos os dias, eu fiz um boneco dele na cama. O mínimo que ele podia era ter me dado um abraço. Ninguém sabe o que o cara tá vivendo comigo dentro do quarto. Aí vem falar que lá fora a gente vai ficar junto, fica dando esperança e eu fico passando de doida pra todo mundo”, desabafou Bifão para colegas de confinamento enquanto os dois curtiam um momento íntimo.

Apesar da confusão, Lumena e Bifão conversaram e instauraram a paz entre elas. “Ela fez o que eu esperava dela, de me contar toda a verdade. Muito obrigada, Lumena, por me mostrar que o The Boy é um lixo”, disse a influenciadora em depoimento.

