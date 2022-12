Luva de Pedreiro e Romulo Estrela participam do programa

Foto: Reprodução / Redes sociais

O clima de Copa do Mundo segue em alta no ‘Domingão’! E no programa deste domingo (4) Luciano Huck recebe Luva de Pedreiro e Romulo Estrela ao vivo para participarem do quadro ‘Acredite em Quem Quiser’. Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco também participam da brincadeira ao lado de Lívia Andrade, Déa Lúcia e padre Fábio de Melo.

No musical, Luciano recebe o cantor Alexandre Pires, que vem ao palco animar a tarde de domingo com os seus grandes sucessos. Ainda no programa, Huck comanda uma nova disputa no ‘Quem Quer Ser um Milionário’.

Nesta semana, o ‘Domingão com Huck’ vai ao ar após a partida entre Inglaterra x Senegal pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O programa tem apresentação de Luciano Huck, direção geral de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas.

Leia mais sobre TV no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.