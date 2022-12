Mãe de Deolane desabafa após acusação de inventar doença

Foto: Reprodução/Instagram

Solange Bezerra, mãe da ex-peoa Deolane Bezerra, apareceu nas redes sociais para rebater acusações de que teria inventado doença para tirar a filha de “A Fazenda 14”.

A advogada desistiu do reality show após receber informações sobre a internação da mãe. Um dia após o ocorrido, a participante Pétala também escolheu sair da competição.

“Como o ser humano é, né? Desejar tanto mal assim a uma pessoa que, simplesmente, não conhece. Como isso machuca a gente. Por isso que o meu médico me encaminhou até para um psiquiatra, para eu saber lidar melhor com esse tipo de pessoa. Mas isso não me atinge, porque essas pessoas que estão falando isso, não me conhecem, devem ter chegado agora no meu Insta”, iniciou Solange.

A mãe de Deolane ainda revelou que já estava se sentindo mal há muito tempo por acompanhar a filha no reality show. “Só que as coisas só foram piorando, porque quem me conhece sabe que eu tenho pressão muito alta, que eu uso remédio há muito tempo”, disse.

Solange ainda revelou que a pressão não baixava, mesmo com medicação, e teve dificuldades para respirar e falar. “Eu comecei a me arroxear, a vomitar muito. Então, a Juci resolveu me levar para o hospital, não estava bem, e ligou para as minhas filhas”, finalizou.

