Maglore faz shows na Casa Rosa no primeiro final de semana de 2023

Foto: Azevedo Lobo

A banda Maglore já pretende começar o ano de 2023 do melhor jeito, nos palcos de Salvador. O grupo já possui dois shows confirmados no primeiro final de semana do novo ano.

As apresentações acontecem nos dias 07 e 08 de janeiro, na Casa Rosa, no bairro do Rio Vermelho, na capital baiana. Os ingressos estão à venda por meio do Sympla e custam a partir de R$30.

O grupo Maglore segue com os shows da turnê de divulgação do mais novo disco, “V”. Os fãs podem esperar além das novas músicas, os hits antigos que se tornaram grandes canções da carreira.

Para o novo trabalho, Maglore decidiu arriscar e ir em diferentes direções musicais, incluindo ritmos que flertam com o rock, bossa nova e até o reggae.

“Esse é o disco mais plural da nossa carreira. Abraçamos uma sonoridade um pouco diferente e nos permitimos encontrar um caminho que passeia de forma mais clara entre o rock, a bossa, a motown e o reggae, como na faixa “Revés De Tudo” — uma crônica da sociedade atual tendo que viver com o extremismo”, explicou o vocalista Teago Oliveira.

Serviço

O quê? MAGLORE – Apresenta álbum “V”

Onde? Casa Rosa – Rio Vermelho

Quando? Sábado e Domingo, 07 e 08 de janeiro, 21h e 17h

Quanto? Lote I – R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia) | R$ 45,00 (inteira social*)

Lote II – R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia) | R$ 65,00 (inteira social*)

Lote III – R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia) | R$85,00 (inteira social*)

Classificação Indicativa? 18 anos

*entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou produto de limpeza

