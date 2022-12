Maiara e Maraisa ganham homenagem de aniversário emocionante

Foto: Reprodução/Instagram

Além do réveillon, as irmãs Maiara e Maraisa comemoram também mais um ano de vida neste sábado (31), com direito a muitas homenagens.

Desde cedo, fãs têm compartilhado mensagens de carinho e amor pela dupla, e ainda teve “invasão” da equipe que cuida das redes sociais das musas.

Em um vídeo postado nos perfis das cantoras no Instagram, familiares e amigos comentaram as relações com as gêmeas e felicitaram as duas pelo aniversário de 34 anos. Confira abaixo

Na legenda da publicação, a equipe classificou as cantoras como verdadeiras joias raras e agradeceram pela alegria delas.

