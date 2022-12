maioria usa dinheiro para pagar dívidas, diz pesquisa

Viajar? Comprar roupas? Presentes de natal? Não. A maioria dos trabalhadores brasileiros pretendem usar a quantia do 13º salário deste ano para pagar dívidas. Ao menos é o que mostra um levantamento feito pelo Serasa. A primeira parcela do saldo de final de ano foi paga até o último dia 30 de novembro.

Segundo os dados da pesquisa, 25,8% dos brasileiros aptos ao recebimento do 13º salário querem usar o saldo para pagar dívidas. Para 25,6% a resposta escolhida foi limpar o nome e para 12,5% a ideia principal é usar esta quantia para quitar dívidas comuns como contas de água, luz e telefone, por exemplo.

De uma maneira geral, a maioria dos cidadãos que recebem o bônus de final de ano afirmam que não devem priorizar as suas necessidades pessoais após o recebimento desta quantia. No total, cerca de 63% dos trabalhadores avaliam que o melhor a se fazer agora é pagar este dinheiro e pagar as suas contas.

A pesquisa do Serasa ouviu 2,8 mil brasileiros de todos os estados do país. Segundo projeções do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o pagamento médio do 13º salário este ano está na casa dos R$ 2,6 mil, ou seja, pouco mais do que o salário mínimo, que em 2022 faz pagamentos de R$ 1.212 para os trabalhadores.

O Serasa aponta que mais de 69 milhões de brasileiros estão na condição de inadimplência no país. São cidadãos que estão com contas atrasadas. Este dado explica porque o número de trabalhadores que desejam usar o 13º salário para pagar estas dívidas é alto. Estima-se que o endividamento médio em 2022 seja de R$ 4.365.

As dívidas mais renegociadas

Ainda tomando como base os números do Serasa, as dívidas mais renegociadas no Brasil atualmente são também as mais comuns. A maioria dos brasileiros inadimplentes preferem começar com o pagamento da telefonia (35%).

O varejo representa pouco mais de 12% do total de dívidas renegociadas. As empresas de seguros representam 27% deste mesmo total. Em todo o país, o Serasa vem realizando uma série de feirões para ajudar as pessoas que pretendem usar o 13º salário para realizar estas renegociações.

O 13º salário

O 13º salário é uma espécie de adicional de final de ano pago para os trabalhadores formais do país. Empregados domésticos com assinatura na carteira também podem receber o saldo. O mesmo vale para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Não existe um valor único para o 13º salário. Os trabalhadores recebem o saldo com base nos valores dos seus ganhos mensais e do tempo de trabalho em que ele atua naquela determinada empresa no ano corrente.

Para saber quanto você vai receber de 13º salário basta pegar o valor mensal do seu salário e dividir por 12, a quantidade de meses do ano. Logo depois, basta pegar este resultado e multiplicar pelo número de meses em que você trabalhou naquele determinado ano.

Como dito, o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário terminou no último dia 30 de novembro. A segunda parcela precisa ser paga aos trabalhadores até 20 de dezembro deste ano.