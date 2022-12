Maíra Cardi e Arthur Aguiar voltaram? Ex-BBBs passam noite de Natal juntos

Foto: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi e Arthur Aguiar afastaram a torta de climão que rondava o ex-casal após o anúncio do termino do casamento e posaram juntinhos na noite do sábado (24).

Curtindo as comemorações do Natal em família, os ex-BBBs deixaram os fãs e seguidores em polvorosa sobre um possível retorno do casal que movimentou as redes durante o reality show global.

“Estamos passando na sua timeline para desejar um feliz Natal! Que a sua noite seja linda e maravilhosa ao lado das pessoas que você ama!”, escreveu Arthur Aguiar na publicação em que aparece com a ex e a filha, Sophia.

Maíra Cardi, por sua vez, publicou uma série de fotos com a família reunida, fotos com a pequena herdeira, além de um clique dos pais com a menina.

Nos comentários, internautas falaram sobre a aproximação dos dois. “Sua família é maravilhosa, se ainda não foi, desejo que seja restaurada”, escreveu uma conta pedindo o retorno do casal.

“A maioria do povo comentando sobre eles voltarem, e quase ninguém pensando que ele fez parte da família e a única filha dele está lá. Natal, a gente fica em família mesmo”, disse outra internauta sobre o momento.

