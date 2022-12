Mais de 130 concursos públicos estão abertos em todo país nesta segunda (5)

Prefeitura de Marema (SC) 30/12/2022 24 R$ 6.311,57 fundamental, médio e superior Marema Santa Catarina Edital Prefeitura de Anchieta (SC) 29/12/2022 41 R$ 3.934,13 fundamental, médio e superior Anchieta Santa Catarina Edital Prefeitura de Petrolina (PE) 29/12/2022 109 R$ 1.926,39 fundamental, médio e superior Petrolina Pernambuco Edital Fundação Hospitalar de Minas Gerais – FHEMIG (MG) 29/12/2022 47 R$ 6.385,13 técnico e superior Belo Horizonte Minas Gerais Edital Prefeitura de Abadia dos Dourados (MG) 29/12/2022 39 R$ 3.702,04 fundamental, médio e superior Abadia dos Dourados Minas Gerais Edital Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passos (MG) 28/12/2022 82 R$ 4.959,00 fundamental, médio e superior Passos Minas Gerais Edital Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) 27/12/2022 31 R$ 18.829,53 médio e superior São Paulo São Paulo Edital Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) 27/12/2022 30 R$ 32.004,65 superior Distrito Federal Distrito Federal Edital Câmara Municipal de Nova Ponte (MG) 27/12/2022 6 R$ 5.451,06 fundamental, médio, técnico e superior Nova Ponte Minas Gerais Edital Prefeitura de Esperança Nova (PR) 26/12/2022 15 R$ 10.083,92 fundamental, médio e superior Esperança Nova Paraná Edital Câmara Municipal de Icatu (MA) 26/12/2022 8 R$ 4.000,00 fundamental, médio e superior Icatu Maranhão Edital Prefeitura de Água Branca (PB) 25/12/2022 86 R$ 4.000,00 fundamental, médio, técnico e superior Água Branca Paraíba Edital Prefeitura de Diadema (SP) 23/12/2022 100 R$ 2.729,67 médio Diadema São Paulo Edital Prefeitura de Santa Juliana (MG) 22/12/2022 182 R$ 3.993,00 fundamental, médio, técnico e superior Santa Juliana Minas Gerais Edital Polícia Militar do Ceará (CE) 21/12/2022 113 R$ 8.084,05 superior Ceará Ceará Edital Unicamp 21/12/2022 52 R$ 7.592,23 médio, técnico e superior Campinas São Paulo Edital Prefeitura de Alto Paraná (PR) 21/12/2022 73 R$ 6.566,48 alfabetizado, fundamental, médio e superior Alto Paraná Paraná Edital Prefeitura de Coromandel (MG) 21/12/2022 97 R$ 6.048,00 médio e superior Coromandel Minas Gerais Edital Prefeitura de Funilândia (MG) 21/12/2022 4 R$ 2.424,00 médio Funilândia Minas Gerais Edital Prefeitura de Brumadinho (MG) 21/12/2022 66 R$ 2.424,00 médio Brumadinho Minas Gerais Edital Instituto Capixaba de Desenvolvimento de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) 20/12/2022 100 R$ 6.582,60 técnico e superior Espírito Santo Espírito Santo Edital Polícia Militar do Estado de São Paulo 20/12/2022 2.700 R$ 3.875,27 médio São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Aracitaba (MG) 20/12/2022 2 R$ 2.424,00 médio Aracitaba Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Barroso (MG) 20/12/2022 3 R$ 3.585,90 médio e superior Barroso Minas Gerais Edital Prefeitura de São Borja (RS) 18/12/2022 190 R$ 13.694,98 fundamental, médio e superior São Borja Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Luzerna 16/12/2022 6 R$ 10.614,92 fundamental incompleto, médio e superior Luzerna Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Ingaí (MG) 16/12/2022 4 R$ 3.000,00 fundamental, médio e superior Ingaí Minas Gerais Edital Prefeitura de Sapopema (PR) 15/12/2022 30 R$ 6.030,33 fundamental, médio e superior Sapopema Paraná Edital Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 15/12/2022 159 R$ 4.180,66 médio, técnico e superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Sinop (MT) 14/12/2022 150 R$ 8.954,27 fundamental, médio, técnico e superior Sinop Mato Grosso Edital Prefeitura de Araçariguama (SP) 14/12/2022 11 R$ 4.538,50 superior Araçariguama São Paulo Edital Prefeitura de Palmital (SP) 14/12/2022 25 R$ 1.212,00 médio Palmital São Paulo Edital Prefeitura de Medeiros (MG) 14/12/2022 62 R$ 13.000,00 fundamental, médio e superior Medeiros Minas Gerais Edital Prefeitura de Doresópolis (MG) 14/12/2022 29 R$ 8.900,00 fundamental, médio e superior Doresópolis Minas Gerais Edital Prefeitura de Arenápolis (MT) 13/12/2022 92 R$ 6.959,58 fundamental, médio, técnico e superior Arenápolis Mato Grosso Edital Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (SEGER -ES) 13/12/2022 200 R$ 6.582,60 superior Espírito Santo Espírito Santo Edital Prefeitura de Araçatuba (SP) 13/12/2022 345 R$ 4.499,18 fundamental incompleto, fundamental completo, médio e superior Araçatuba São Paulo Edital Prefeitura de São Francisco de Sales (MG) 13/12/2022 62 R$ 3.094,13 fundamental, médio e superior São Francisco de Sales Minas Gerais Edital Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) 12/12/2022 1.120 R$ 4.737,56 médio e superior São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Maringá (PR) 12/12/2022 45 R$ 2.110,72 fundamental e médio Maringá Paraná Edital Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina (SES-SC) 12/12/2022 35 R$ 10.264,23 superior Ibirama Santa Catarina Edital Prefeitura de Santa Tereza do Oeste 12/12/2022 70 R$ 15.157,17 fundamental, médio e superior Santa Tereza do Oeste Paraná Edital Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) 12/12/2022 20 R$ 13.700,86 superior Espírito Santo Espírito Santo Edital Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte (Cistri) 12/01/2023 239 R$ 8.000,00 fundamental, médio e superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte (Cistri) 12/01/2023 39 R$ 3.000,00 médio e superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Prefeitura de São Ludgero (SC) 11/12/2022 33 R$ 15.600,48 médio e superior São Ludgero Santa Catarina Edital Prefeitura de São José da Coroa Grande (PE) 11/12/2022 405 R$ 11.000,00 fundamental, médio e superior São José da Coroa Grande Pernambuco Edital Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) 09/12/2022 50 R$ 5.670,00 médio e superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Câmara Municipal de São Manuel (SP) 09/12/2022 2 R$ 4.390,91 médio e superior São Manuel São Paulo Edital Ministério Público do Amazonas (MPAM) 09/12/2022 18 R$ 32.004,66 superior Amazonas Amazonas Edital Prefeitura de Nova Olímpia (PR) 09/12/2022 11 R$ 3.530,94 fundamental, médio e superior Nova Olímpia Paraná Edital Prefeitura de Passos Maia (SC) 09/12/2022 0 R$ 17.044,66 alfabetizado, fundamental, médio e superior Passos Maia Santa Catarina Edital Prefeitura de Eugênio de Castro (RS) 09/12/2022 37 R$ 10.944,30 fundamental, médio, técnico e superior Eugênio de Castro Rio Grande do Sul Edital Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato (SP) 09/12/2022 73 R$ 13.906,55 fundamental, médio e superior Francisco Morato São Paulo Edital Prefeitura de São João do Sul (SC) 09/01/2023 75 R$ 16.620,00 fundamental, médio e superior São João do Sul Santa Catarina Edital Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás (GO) 08/12/2022 124 R$ 6.200,11 fundamental, médio, técnico e superior Alto Paraíso de Goiás Goiás Edital Prefeitura e Câmara Municipal de Chácara (MG) 08/12/2022 124 R$ 6.000,00 fundamental, médio e superior Chácara Minas Gerais Edital Prefeitura de Campo Limpo Paulista (SP) 08/12/2022 60 R$ 6.000,00 médio e superior Campo Limpo Paulista São Paulo Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) 08/12/2022 27 R$ 4.472,64 superior Campo Grande Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Ferreiros (PE) 08/12/2022 91 R$ 2.884,22 fundamental, médio e superior Ferreiros Pernambuco Edital Prefeitura de Formiga (MG) 08/12/2022 57 R$ 2.424,00 médio Formiga Minas Gerais Edital Prefeitura de Nova Independência (SP) 08/12/2022 13 R$ 17,22/hora aula superior Nova Independência São Paulo Edital Prefeitura de Catolé do Rocha (PB) 08/12/2022 82 R$ 11.750,00 fundamental, médio e superior Catolé do Rocha Paraíba Edital Corpo de Bombeiros de Minas Gerais 08/12/2022 385 R$ 7.175,30 médio Minas Gerais Minas Gerais Edital Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (RJ) 08/01/2023 503 R$ 8.686,87 fundamental, médio, técnico e superior Petrópolis Rio de Janeiro Edital Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sutentável de Goiás (GO) 08/01/2023 98 R$ 5.576,26 técnico e superior Goiás Goiás Edital Prefeitura de Mauá (SP 07/12/2022 195 R$ 8.829,13 fundamental, médio, técnico e superior Mauá São Paulo Edital Prefeitura de Caldazinha (GO) 07/12/2022 19 R$ 3.845,63 superior Caldazinha Goiás Edital Banco do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL) 07/12/2022 824 R$ 2.963,01 médio Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Lajinha (MG) 07/12/2022 70 R$ 1.925,85 fundamental, médio e superior Lajinha Minas Gerais Edital Instituto de Infectologia Emílio Ribas 07/12/2022 98 R$ 1.728,17 médio e superior São Paulo São Paulo Edital Câmara Municipal de Contagem (MG) 07/12/2022 35 R$ 9.860,69 fundamental, médio e superior Contagem Minas Gerais Edital Universidade de São Paulo (USP) 07/06/2023 4 R$ 19.885,85 superior São Paulo São Paulo Edital Câmara Municipal de Tijucas do Sul (PR) 06/12/2022 1 R$ 5.421,35 superior Tijucas do Sul Paraná Edital Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 06/12/2022 92 R$ 4.180,66 médio e superior Paraíba Paraíba Edital Prefeitura de Contagem (MG) 06/12/2022 20 R$ 3.796,47 superior Contagem Minas Gerais Edital Prefeitura de Vila Flores (RS) 06/12/2022 26 R$ 15.643,26 fundamental, médio e superior Vila Flores Rio Grande do Sul Edital Universidade Estadual Paulista (UNESP) 06/12/2022 1 R$ 13.357,25 superior Araraquara São Paulo Edital Prefeitura de São Romão (MG) 06/12/2022 188 R$ 11.000,00 fundamental, médio e superior São Romão Minas Gerais Edital Prefeitura de Senhora de Oliveira (MG) 06/12/2022 114 R$ 4.425,89 fundamental, médio e superior Senhora de Oliveira Minas Gerais Edital Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC) 06/01/2023 23 R$ 4.284,55 fundamental, médio e superior Caraguatatuba São Paulo Edital Universidade de São Paulo (USP) 06/01/2023 1 R$ 13.357,25 superior São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Água Branca (PI) 05/12/2022 189 R$ 8.000,00 médio, técnico e superior Água Branca Piauí Edital Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) 05/12/2022 100 R$ 6.859,87 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Ministério Público de Minas Gerais 05/12/2022 101 R$ 6.279,14 médio e superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Prefeitura de Galvão (SC) 05/12/2022 20 R$ 4.460,21 médio e superior Galvão Santa Catarina Edital Prefeitura de Peritiba (SC) 05/12/2022 8 R$ 3.985,88 fundamental, médio e superior Peritiba Santa Catarina Edital Prefeitura de Vila Velha (ES) 05/12/2022 60 R$ 1.484,00 médio Vila Velha Espírito Santo Edital Câmara Municipal de Várzea Grande (MT) 05/12/2022 16 R$ 4.694,27 médio e superior Várzea Grande Mato Grosso Edital Prefeitura de Uberaba (MG) 05/12/2022 45 R$ 2.424,00 médio Uberaba Minas Gerais Edital Consórcio Intermunicipal Cemmil para o desenvolvimento sustentável (SP) 05/12/2022 24 R$ 2.093,03 fundamental Aguaí e Espírito Santo do Pinhal São Paulo Edital Prefeitura de Sertãozinho (SP) 05/01/2023 15 R$ 11.326,11 fundamental, médio e superior Sertãozinho São Paulo Edital Prefeitura de Sorriso (MT) 05/01/2023 118 R$ 2.600,25 médio Sorriso Mato Grosso Edital Guarujá Previdência (GuarujáPrev) 05/01/2023 12 R$ 13.705,50 médio e superior Guarujá São Paulo Edital Prefeitura de Rio de Janeiro (RJ) 04/12/2022 50 R$ 7.918,03 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Águas de Lindoia (SP) 04/12/2022 62 R$ 5.868,00 fundamental, médio e superior Águas de Lindoia São Paulo Edital Prefeitura de Borda da Mata (MG) 04/12/2022 243 R$ 12.037,10 fundamental, médio e superior Borda da Mata Minas Gerais Edital Secretaria de Educação do Estado da Bahia 04/12/2022 2.115 R$ 2.525,22 médio e superior Bahia Bahia Edital Prefeitura de Içara (SC) 03/12/2022 53 R$ 5.095,17 superior Içara Santa Catarina Edital Prefeitura de Novo Aripuanã (AM) 03/01/2023 520 R$ 3.800,00 fundamental, médio e superior Novo Aripuanã Amazonas Edital Prefeitura de Modelo (SC) 03/01/2023 18 R$ 4.016,78 alfabetizado, fundamental, médio e superior Modelo Santa Catarina Edital Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) 02/05/2023 1 R$ 19.855,85 superior São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Estância Balneária de Peruíbe (SP) 02/01/2023 98 R$ 7.289,44 fundamental, médio e superior Peruíbe São Paulo Edital Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC) 02/01/2023 15 R$ 18.589,00 superior Santa Catarina Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Pedro Gomes (MS) 02/01/2023 6 R$ 3.006,54 fundamental, médio e superior Pedro Gomes Mato Grosso do Sul Edital





Fonte: iBahia