Mais de 200 documentos já foram perdidos no Festival Virada

Foto: Jeferson Peixoto/Secom PMS

Um balanço divulgado nesta sexta-feira (30) pela Guarda Civil Municipal (GCM) mostra que pelo menos 214 documentos foram perdidos no Festival Virada Salvador deste ano. Destes, 17 já foram devolvidos aos donos pela Corporação.

De acordo com o balanço, os números foram contabilizados até o início desta tarde. A festa chega ao terceiro dia de edição na noite desta sexta. Ou seja, em média foram aproximadamente 100 documentos perdidos por dia.

Após encontrar os documentos, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) faz a higienização e catalogação dos itens perdidos para serem devolvidos aos cidadãos. O serviço está disponível na Arena Daniela Mercury, das 8h às 5h da manhã, na sala da Guarda Civil.

Além de ir presencialmente na base da Guarda Civil, o cidadão também pode consultar no site da GCM a listagem, atualizada diariamente, com os nomes dos cidadãos no qual os documentos foram encontrados.

O coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM, James Azevedo, alertou que quem for aproveitar o Festival Virada Salvador deve levar o mínimo de documentos possíveis, para evitar transtornos caso haja alguma perda.

“É importante que o cidadão, assim que sentir falta do documento, procure a base da Guarda Civil para saber se o documento foi encontrado ou não. Essa é a prestação de um serviço para o público que está ali em um momento de diversão e que ele pode de imediato resgatar o documento. Também é uma forma da Guarda estar mais próxima da população ofertando o serviço com eficiência”, detalhou.

