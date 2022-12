Mais de 200 mil pessoas já foram atingidas pelas chuvas na Bahia

Foto: Divulgação/Graer-PMBA

O número de pessoas atingidas pelos estragos das chuvas na Bahia chegou a 205.071 nesta segunda-feira (26), segundo dados divulgados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec).

Destas, 2.212 pessoas estão desabrigadas e 24.758 desalojadas. Outras 178.091 correspondem aos moradores afetados pelos efeitos diretos do desastre. Foram registrados ainda sete feridos e um óbito.

Os problemas foram registrados em 106 cidades. Destas, 85 estão em situação de emergência provocada pelos problemas do mau tempo.

Aiquara Alagoinhas Alcobaça Aracatu Arataca Aurelino Leal Baixa Grande Barra da Estiva Barra do Choça Barro Preto Belo Campo Boa Nova Brejões Buerarema Cachoeira Canavieiras Caravelas Cardeal da Silva Cícero Dantas Coaraci Dário Meira Euclides da Cunha Eunápolis Fátima Firmino Alvez Ibicaraí Ibicuí Ibipeba Ibirapuã Iguaí Ilhéus Inhambupe Ipiaú Itabuna Itaju do Colônia Itajuipe Itambé Itanhém Itapé Itapebi Itapetinga Itapicuru Itapitanga Itaquara Itarantim Itororó Ituaçu Jequié Jiquiriça Jitaúna Jucuruçu Jussari Lafaiete Coutinho Maiquinique Maracás Marcionílio Souza Mascote Medeiros Neto Miguel Calmom Milagres Mirante Mutuípe Nova Itarana Nova Soure Nova Viçosa Olindina Pau Brasil Piripá Planalto Poções Porto Seguro Prado Ribeira do Pombal Ribeirão do Largo Santa Cruz Cabrália Santa Cruz da Vitória Santa Luzia São Félix Teodoro Sampaio Ubaitaba Vereda Vitória da Conquista Wenceslau Guimarães Contendas do Sincorá Tanhaçu Ubatã Guaratinga Ibirapitanga Almadina Barra do Rocha Belmonte Catu Cipó Floresta Azul Gandú Guanambi Ibirataia Ibotirama Itagi Itamaraju Juazeiro Manoel Vitorino Maragojipe Santo Antônio de Jesus Sátiro Dias Teixeira de Freitas

Em Jequié, no sudoeste da Bahia, o alagamento provocado pela chuva na região segue afetando a população no final da tarde desta segunda-feira.

O Reservatório da Usina da Pedra, situado na Bacia do Rio de Contas, na região do município de Jequié, recebeu um grande volume de água, o que tornou necessária a abertura das comportas para controle de cheia, elevando o nível de água do Rio de Contas.

A ocorrência, que gerou alagamentos e inundações em Jequié e em municípios próximos, deixou 500 desalojados, 109 desabrigados e 6.500 outros afetados diretamente ou indiretamente pelas fortes chuvas somente na cidade.

Em nota, a Sudec informou que deslocou uma equipe técnica para a região. Ela atua com vistorias, assistência ao município e orientando nas ações durante e pós-desastre.

A população atingida é assistida com kits de ajuda humanitária, contendo cesta básica, colchões, lençóis, travesseiros, toalha e água mineral para atender a população atingida, em diversas localidades da Bahia.

Segundo a Sudec, somente em Juazeiro, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), por meio do 8° Grupamento de Bombeiros Militar, resgatou 268 pessoas e 25 animais ao longo do dia.

As localidades do Centro, Ceavig, Mandacaru, João Romão, Curral Novo e Jequiezinho são as mais afetadas com o maior número de ocorrências.

O Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer-PMBA) trabalha com equipes para levar água, comida, fraldas, remédios e roupa até os moradores isolados pela água. Entre os distritos que receberam os suprimentos estão Barreiros e Areião, localizados no município de Mirante, na região.

Ao todo, 50 bombeiros militares estão atuando na cidade de Jequié, além de outros 16, em Ipiaú. Embarcações e viaturas são utilizadas para o resgate de pessoas e animais em áreas alagadas. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado por meio do número de telefone 193.

Infraestrutura

Alguns trechos de estradas e vias de Jequié e região estão com tráfego interrompido, como a Ponte sobre o Rio de Contas, na BA-650, entre Ipiaú e Itagibá, onde o nível da água invadiu a pista.

A cabeceira da ponte sobre o Rio de Contas, na BA-130, entre a BR-330 e o acesso ao distrito de Itajuru, em Jequié, sofreu erosão, sendo necessária sua interdição e interrupção do trânsito de veículos no local, com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Outras duas pontes sobre o Rio de Contas, nos quilômetros 00 e 01 na BA-647, entre Aiquara e Palmeirinha, também foram interditadas, após o aumento do nível da água do Rio de Contas.

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) disponibilizou equipe técnica para acompanhar as ocorrências e, após a redução do nível da água no local, avaliará a estrutura dos equipamentos.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.