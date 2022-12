Mais de 217 mil crianças em Salvador estão com vacina em atraso

Foto: Bruno Concha / Secom

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, na manhã desta quarta-feira (28), que 217.406 crianças de 3 a 11 anos estão com a segunda dose da vacina contra Covid-19 em atraso na capital baiana. Além disso, outras 51.808 crianças do mesmo grupo ainda não se vacinaram contra a doença.

A situação não muda em relação a vacinação de crianças de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias sem comorbidades. Segundo a SMS, 72.603 crianças dessa faixa etária estão aptas a serem vacinadas. E até o momento, apenas 531 receberam a imunização.

A imunização segue segue nesta quarta, das 8h às 16h, em Salvador. A aplicação da primeira dose da Pfizer Baby é realizada em 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Os pequenos de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades também poderão ser imunizados nesses postos. Não é necessário fazer agendamento prévio.

Outros públicos

Também segue na quarta-feira a aplicação da quinta dose exclusivamente para pessoas imussupressas com 18 anos ou mais, inclusive, gestantes e puérperas com esta condição clínica. Para ter acesso à dose, é necessário ter o nome na lista do site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Ainda para o grupo de imunossupressos, a quarta dose também vai estar disponível para pessoas com 12 anos ou mais. É necessário ter o nome na lista do site da SMS.

A mobilização contempla também a aplicação de primeira à quarta dose da vacina para pessoas com 18 anos ou mais, através do esquema “Liberou Geral”. O único requisito para este público é ter o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) vinculado a algum município da Bahia. É necessário apresentar originais e cópias do cartão de vacina ou carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS atualizado), documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Ainda na quarta, segue a vacinação em crianças de 3 a 11 anos com nome na lista do site da SMS.

A imunização também segue para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a vacina da Janssen no esquema primário. Todos os indivíduos que receberam como esquema primário a vacina Janssen (Dose Única), entre 18 e 39 anos de idade estão orientados a receber um segundo reforço e, todos os indivíduos de 40 anos e mais, estão orientados a receber um terceiro reforço.

