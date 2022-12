Mais de 30 municípios da Bahia são afetados pela chuva

As fortes chuvas atingiram 32 municípios baianos, de acordo com dados das prefeituras envidados à Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) na quarta-feira (30). Destes, nove decretaram situação de emergência.

Além disso, 229 pessoas estão desabrigadas e 3.696 desalojadas. O número total de atingidos chega a 33.056.

Ainda segundo a pasta, uma equipe técnica do órgão foi deslocada para realizar vistorias técnicas em Itamaraju, Prado e Teixeira de Freitas, cidades do extremo sul do estado.

Confira lista dos municípios afetados:

Baixa Grande

Itabuna

Santa Cruz Cabrália

Itamaraju

Belo Campo

Cícero Dantas

Catu

Ibicaraí

Ibicuí

Ibotirama

Itambé

Maragojipe

Nova Viçosa

Prado

Teixeira de Freitas

Wenceslau Guimarães

Marcionílio Souza

Aiquara

Caravelas

Floresta Azul

Medeiros Neto

Santo Antônio de Jesus

Cachoeira

Juazeiro

São Félix

Dário Meira

Cipó

Sátiro Dias

Aurelino Leal

Vereda

Inhambupe

Itarantim

