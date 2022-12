Mais de 400 mil trabalhadores ainda não sacaram abono salarial do PIS/PASEP neste ano

Atenção trabalhadores! O abono salarial PIS/PASEP ano-base 2020 ainda não foi sacado por 407.222 pessoas. Desse total, 23.409 têm direito aos recursos do PIS e outros 283.813 podem receber o dinheiro do PASEP. Cerca de R$ 364.946.532 estão disponíveis para o resgate.

Contudo, este ano houve um recorde na adesão do benefício, uma vez que 98,4% dos trabalhadores realizaram o saque. Dessa porcentagem, 25.567.143 pessoas já foram às agências da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP), retirando R$ 23.323.144.856.

Até quando posso sacar o PIS/PASEP?

Quem tem direito ao abono salarial, mas ainda não resgatou os valores, precisa resolver a situação até o dia 29 de dezembro. Após essa data, o recurso retorna para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Neste caso, para ter acesso aos valores novamente será preciso entrar com um recurso no Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) e aguardar um novo calendário de pagamento.

De acordo com a Resolução Codefat 934/2022, os trabalhadores com direito ao abono salarial começaram a receber o benefício a partir do dia 8 de fevereiro, conforme o calendário de pagamento estabelecido.

Quem tem direito o PIS/PASEP?

A princípio, tem direito ao abono salarial ano-base 2020 quem trabalhou ao menos por 30 dias, consecutivos ou não, no ano de apuração e recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais em exercício com carteira assinada.

É preciso também estar cadastrado no sistema PIS/PASEP há cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Quem não tem direito ao PIS/PASEP?

De acordo com a lei, não têm o direito de receber o abono salarial os empregados domésticos; os trabalhadores rurais empregados por pessoas físicas; os trabalhadores urbanos empregados por pessoas físicas; e os trabalhadores empregados por pessoas físicas equiparadas a jurídicas.

Como consultar o PIS/PASEP?

Os trabalhadores que estão com dúvidas sobre o direito aos valores provenientes do abono salarial, podem fazer a consulta da elegibilidade ligando no telefone 158 ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTD).

Todavia, o trabalhador do setor privado pode consultar a situação do benefício no aplicativo Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Enquanto isso, os servidores públicos podem acessar as informações pelos seguintes números:

Central de Atendimento 4004-0001, capitais e regiões metropolitanas; ou

Central de Atendimento 0800 729 0001, interior.