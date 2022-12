Mais de 98% da torcida tricolor vota e aprova venda do clube

Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia/Divulgação

Com votação recorde na história do clube e uma aprovação de 98,6%, mais de 13 mil sócios tricolores aceitaram a proposta do City Football Group para criação da Sociedade Anônima do Futebol do Esquadrão de Aço.

A proposta garante um investimento de R$ 1 bilhão ao clube baiano. O dinheiro será usado para três finalidades: R$ 500 milhões para a compra de jogadores; R$ 300 milhões para o pagamento de dívidas; R$ 200 milhões para infraestrutura, categorias de base, capital de giro, entre outros. O prazo contratual para que o City execute as obrigações financeiras é de 15 anos.

Outros times brasileiros como Botafogo, Cruzeiro Bragantino e Vasco já seguem o modelo SAF.

“Hoje nossos sócios tomaram uma decisão histórica e democrática, nos aproximando de formar parte do maior e mais pioneiro grupo de futebol do mundo e de um novo futuro para o nosso querido e ousado clube, por meio do Bahia SAF”, disse o presidente do clube, Guilherme Bellintani.

“É muito emocionante que o nosso querido clube esteja prestes a formar parte do City Football Group. Continuaremos trabalhando duro nos próximos meses para finalizar o investimento. Pra mim, pessoalmente, é um momento incrível na minha vida, ainda mais pelo retorno imediato à Serie A. Obrigado a todos pela confiança e vamos em frente. O Bahia é o mundo, como nossa torcida diz!”, completou ele.

O Bahia e o City Football Group devem finalizar a transação no início de 2023. Após o fechamento, o acordo tornará o Bahia SAF o 13º clube da família global do City Football Group, cujos clubes ganharam ligas nacionais nos Estados Unidos, Austrália, Bolívia, Inglaterra, Índia e Japão nos últimos dois anos.

