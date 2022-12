Mamma Bruschetta é hospitalizada às pressas e passa por cirurgia

Foto: Reprodução/SBT

A apresentadora Mamma Bruschetta, de 73 anos, foi internada às pressas na madrugada desta sexta-feira (23) após sentir fortes dores no estômago. As informações são de Fefito, do Splash Uol.

Segundo o colunista, ela deu entrada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e foi diagnosticada com uma hérnia umbilical que havia perfurado o intestino.

Por conta do problema, Mamma Bruschetta precisou passar por uma cirurgia de emergência. Após o procedimento, a apresentadora passa bem e o quadro de saúde é estável.

Apesar de não ter tido complicações, a artista precisará ficar na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pelos próximos três dias, além de uma semana em observação no hospital.

Vale lembrar que Mamma enfrentou e venceu um câncer no esôfago há dois anos, mas a doença não tem nada a ver com o novo procedimento realizado recentemente.

