Maneiras rápidas de entrar em contato com o suporte ao cliente OnlyFans em 2023

OnlyFans é um serviço de assinatura de conteúdo de internet com sede em Londres. Pode-se pagar por uma assinatura do OnlyFans para acessar o conteúdo carregado na plataforma. Você pode encontrar fotos, vídeos e transmissões ao vivo de vários criadores, que incluem modelos, treinadores de fitness, YouTubers, figuras públicas etc. Se você, como assinante ou criador, tiver problemas ou perguntas sobre o OnlyFans, entre em contato suporte ao cliente para resolver a consulta.

Existem várias maneiras de entrar em contato com o suporte ao cliente OnlyFans. Você pode entrar em contato com eles se tiver algum problema com a plataforma. Se você deseja entrar em contato com o suporte ao cliente OnlyFans, mas não sabe como fazê-lo, este artigo o ajudará. Neste artigo, discutiremos como você pode entrar em contato com o suporte ao cliente OnlyFans.

Sobre OnlyFans

OnlyFans é um serviço de assinatura de conteúdo fundado no ano de 2016. A empresa pertence à Fenix ​​International Limited e possui 200 funcionários, mais de 1,5 milhão de criadores de conteúdo e mais de 150 milhões de usuários na plataforma. Você encontrará o conteúdo de todos os gêneros nesta plataforma. Os criadores de conteúdo carregam seu conteúdo nesta plataforma para monetizá-lo.

Está enfrentando problemas com o OnlyFans? Se você tiver problemas como criador ou assinante, poderá entrar em contato com o atendimento ao cliente OnlyFans das seguintes maneiras:

Observação- O suporte ao cliente da OnlyFans Merch Store está disponível de segunda a sexta-feira. Você só receberá uma resposta por e-mail do suporte ao cliente entre segunda e sexta-feira. Além disso, verifique se o e-mail enviado à equipe de suporte ao cliente inclui seu nome e o número do pedido para melhor assistência.

Formulário de Contato- Link

Formulário de contato da aplicação da lei- Link

Twitter Handle- Link

Página do Instagram- Link

Você também pode acessar a Central de Ajuda e a página de diretrizes da comunidade do OnlyFans clicando neste link. Todas as perguntas nesta página, incluindo perguntas gerais, perguntas dos fãs e perguntas do criador. As Perguntas Gerais incluirão perguntas frequentes sobre a conta, segurança da conta, centro de privacidade e termos. As perguntas dos fãs incluirão assinatura, pagamento, gorjetas, carteira, IVA, imposto sobre vendas nos EUA e imposto sobre vendas global. As perguntas do criador incluem perguntas sobre ganhos/pagamentos, conta, configuração de página, configuração de conta, marcação, referências, promoção de conta, questões técnicas, IVA e outras informações fiscais.

Como se inscrever para conta OnlyFans?

Quer criar uma nova conta OnlyFans? Se você deseja se inscrever em uma conta OnlyFans, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

Clique aqui link para ir ao site OnlyFans.

Aqui, clique no Inscreva-se para OnlyFans opção de conta.

Em seguida, você será solicitado a inserir seu Nome , E-mail e Senha.

Depois de inserir os dados acima, clique no botão Inscrever-se botão para criar uma conta OnlyFans.

Como fazer login na conta OnlyFans?

Se você já possui uma conta OnlyFans e deseja fazer login, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

Dirija-se à página inicial do OnlyFans local na rede Internet.

Você será solicitado a inserir seu E-mail e Senha aqui.

Feito isso, clique em Conecte-se botão para entrar em sua conta.

Observação- Você também pode entrar no OnlyFans usando seu Twitter ou sua conta do Google.

Palavras Finais

É assim que você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente OnlyFans. Acima neste artigo, listamos todas as formas de entrar em contato com o suporte ao cliente do OnlyFans. Se você enfrentar algum problema com a conta OnlyFans, seja em relação ao pagamento, problema com conteúdo de streaming, problema com pagamento etc., entre em contato com o suporte ao cliente OnlyFans pelas formas listadas acima neste artigo.

perguntas frequentes

Você pode entrar em contato com o suporte ao cliente OnlyFans através de seu email- [email protected].

Você pode chamar OnlyFans?

Não, você não pode ligar para o suporte ao cliente da OnlyFans. A partir de agora, não há opção de ligar para o suporte ao cliente OnlyFans; você só pode entrar em contato com eles por e-mail ou página de contato.

Quanto tempo o suporte OnlyFans leva para responder?

O suporte ao cliente OnlyFans responderá à sua consulta dentro de 1 a 3 dias úteis.

